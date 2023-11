Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 58 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a fost ranit in urma unui accident de circulatie ce a avut loc, luni, la intrare in municipiul Hunedoara, dupa ce soferul a vrut sa evite un caine iesit pe carosabil, a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturnat cu masina pe sosea,…

- Astazi, in jurul orei 11.00, un barbat in varsta de 73 de ani, din orașul Hațeg, care conducea un autoturism pe o strada din localitate, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu autoturismul in albia raului Galbena. Conducatorul auto a fost preluat de un echipaj medical in…

- Accident in aceasta seara pe DJ 682, in judetul Arad, dupa ce un sofer baut a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat. Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier petrecut in jurul orei 18. Din cercetari a reieșit ca, un barbat de 34 de ani, din Arad, in timp ce conducea…

- La data de 14 septembrie a.c., politistii Serviciului Rutier Bistrita Nasaud au intervenit pentru efectuarea de cercetari, ca urmare a producerii unui accident rutier, pe Drumul Judetean 151, in localitatea Tagu.Din primele date, un tanar, de 20 de ani, din judetul Hunedoara, in timp ce conducea un…

- Accident groaznic petrecut, duminica la orele amiezii, pe o șosea din Dambovița! Un barbat de 71 de ani, din Perșinari, s-a infipt cu mașina intr-un stalp. In urma impactului, o femeie pasagera in autoturism, in varsta de 55 de ani, a fost ranita. Aceasta a fost transportata la spital pentru ingrijiri…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier intre localitațile Slobozia Moara și Lungulețu. Din verificarile efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar, de 23 de ani, in timp ce ar fi condus un autoturism pe drumul național 7, ar…

- Accident de circulație marți dupa-amiaza, pe strada Cloșca din Timișoara. Mașina condusa de un șofer in varsta de 19 ani, care nu s-a asigurat corespunzator, a lovit un alt autoturism, iar un copil in varsta de 8 ani a fost ranit. „Un tanar in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe banda 1 […]…