Un producător italian a elaborat anvelope care se adaptează la vreme Te-ai saturat sa schimbi anvelopele mașinii de doua ori pe an? Sa iți iei liber de la birou ca sa stai la cozi? Sa cauți mereu un loc in care sa le depozitezi? Toate astea ar putea deveni in curind istorie! Producatorul de anvelope milanez Pirelli, furnizor exclusiv de pneuri pentru Formula 1 de mai bine de zece ani, iți prezinta un nou compus care folosește „inteligența mecanica” și se adapteaza Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

