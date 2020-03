Un barbat in varsta de 70 de ani din Japonia, care a fost declarat infectat cu virusul COVID-19 in timp ce se afla la bordul vasului de croaziera Diamond Princess in luna februarie, a fost diagnosticat a doua oara cu ca find bolnav de coronavirus dupa doua saptamani dupa ce s-a intors de la spital.

El a fost tratat intr-o unitate medicala din Tokyo și s-a intors la locuința sa din Mie, dupa ce testele pentru COVID-19 au fost negative, relateaza presa locala.

Insa nu dupa mult timp, barbatul a inceput sa faca febra de 39°C si sa se simta rau, astfel ca sambata a fost diagnosticat…