- Un nou cutremur de 5,7 pe Richter s-a inregistrat miercuri in Venezuela, in aceeasi regiune in care s-a produs marti seismul cu magnitudinea de 6,9, fara sa fie raportate deocamdata victime sau pagube materiale, informeaza Fundatia Venezueleana de Investigatii Seismologice (Funvisis), citata de EFE.…

- Ministrul venezuelean de interne, Nestor Reverol, a informat ca seismul inregistrat marti a avut magnitudinea de 6,9 grade pe Richter - nu de 7,3 cum fusese anuntat anterior - si ca au fost raportate pagube la unele cladiri, relateaza miercuri EFE. "S-au produs fisuri structurale la unele…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat din nou luni pe omologul sau columbian, Juan Manuel Santos, ca este implicat in "atentatul" cu drone care l-a vizat sambata in timpul unei ceremonii militare la Caracas, relateaza marti AFP. Fortele de securitate "au retinut toti autorii materiali si…

- O pana de curent a afectat marti 80% din consumatorii din capitala venezueleana, Caracas, a declarat ministrul energiei, Luis Motta, citat de DPA. Avaria a inceput de la o statie de transformare din regiunea invecinata Miranda, unde a plouat puternic, a explicat ministrul intr-un mesaj in reteaua…

- "Fiti prudent!", i-a raspuns luni pe Twitter presedintelui american ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif, la cateva ore dupa un avertisment de o rara virulenta a lui Donald Trump la adresa Iranului, relateaza AFP. Folosind majuscule ca si Donald Trump cu o zi inainte, Zarif a…

- Noul sef al guvernului de la Madrid, Pedro Sanchez, si liderul regiunii catalane, Quim Torra, au avut o prima intrevedere luni, la Madrid, relateaza dpa. Scopul intalnirii a fost ''luarea primelor masuri pentru readucerea Spaniei la normalitate'', a scris Sanchez pe Twitter, intr-o postare…

- Doua cutremure s-au produs in ultimele 12 ore in judetul Vrancea, cel mai mare dintre acestea, ca magnitudine, avand 3,2 grade pe scara Richter, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).