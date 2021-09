Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur mediu cu magnitudinea EWS M 4.3, la adancimea de 169km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului IncdfpUPDATE Datele initiale au aratat ca seismul a avut loc in judetul Covasna. Insa, la putin timp Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Romania a fost zguduita din nou! In aceasta dimineața, 7 septembrie, s-a inregistrat un nou seism, insa acesta s-a produs acum intr-o zona neobișnuita, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Iata mai multe detalii privind ora, zona și magnitudinea pe care le-a inregistrat…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca ieri seara, 25 august, s-a inregistrat un nou cutremur in Romania, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut loc la ora 22.34. Iata ce magnitudine a avut cutremurul!

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in urma cu puțin timp s-a inregistrat un nou cutremur in țara noastra. Seismul s-a produs in zona Vrancea.

- Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), luni dimineața, la ora 03:09, un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremur in aceasta dimineața Cutremurul a avut loc la o adancime de 112…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea ml 4,3 s-a produs ieri dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs, marți, in zona Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului din Romania (INCDFP), informeaza g4media.ro.Seismul s-a produs la ora 14.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in aceasta seara s-a produs un nou cutremur in Rominia. Acesta s-a inregistrat in zona seismica Vrancea și a avut magnitudinea de 3,2 de scara Richter.