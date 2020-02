Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul judetean PNL Iasi Vasile Cotiuga sustine ca aducerea lui Mihai Chirica in partid este o greseala cat ”o gaura neagra” din partea PNL Iasi, motivand ca in acest fel partidul ”nu-si respecta oamenii sI crezul politic”.

- "O greseala cat o gaura neagra din partea PNL Iasi! Este greu de crezut ca unii liberali au crezut in sondajele care il dau pe Chirica castigator la Primaia Iasi. Chirica are inca o incredere de 40- doar din prisma calitati lui de fost psd-ist, caci sondajele respective au atins si masivele grupuri…

- "Este o decizie care ma mahneste profund. Mi-as fi dorit ca decizia sa fie explicata asumat de catre colegii mei inca din momentul in care a incoltit aceasta idee. Impreuna cu colegii mei, cei care cred in continuare ca Iasul merita mai mult, vom stabili ce trebuie facut mai departe, dar va asigur…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis amendarea primarului Iasiului, Mihai Chirica, cu 10.000 de lei pentru afirmatii discriminatorii la adresa altor natiuni. Potrivit unui comunicat al CNCD, afirmatiile facute de Mihai Chirica reprezinta discriminare…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, revine, pe Facebook, cu cateva intrebari pentru Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, dupa ce a anunțat ca va depune plangere penala impotriva liberalului. Edilul PSD ii cere liderului PNL sa prezinte date concrete cu privire la creșterea varstei de…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu declara ca nu intelege rostul in Guvern al Ralucai Turcan, precizand ca „ea tine bazul”, ca nu stie cu ce se ocupa, neavand minister, mentionand ca un ministru fara portofoliu nu are niciun fel de putere. Basescu spune ca in Guvernul PNL sunt mai multi ministri…

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, presedinte interimar al PNL Sector 6, a anuntat, marti, ca va concura in partid sa fie desemnat candidat la Primaria Capitalei la alegerile din 2020, unde ii poate intalni pe candidatul PSD (Gabriela Firea) și pe candidatul USR-PLUS (Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu).…