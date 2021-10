Armata americana a anuntat uciderea lui Abdul Hamid al-Matar, un important lider Al-Qaida. Acesta a fost ucis intr-un atac cu drona in Siria, la doua zile dupa atacul impotriva unei baze din sudul tarii utilizate de coalitia antijihadista condusa de Statele Unite. „Un atac aerian american efectuat astazi in nord-vestul Siriei a ucis un lider important Al-Qaida, Abdul Hamid al-Matar”, a spus John Rigsbee, purtatorul de cuvant al Comandamentului central al armatei americane (CENTCOM), potrivit unui comunicat. Atacul a avut loc in regiunea Suluk, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Inlaturarea acestui…