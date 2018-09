Ministerul Educatiei a finantat construirea unui hotel pentru Clubul Sportiv Scolar "Gloria" Arad, cladirea fiind aproape finalizata pana in 2012, cand a fost sistata finantarea din cauza lipsei resurselor bugetare. Au fost investiti aproximativ 8.200.000 de lei in cladirea cu o capacitate de cazare de o suta de locuri, o cantina ce poate deservi 200 de persoane, o sala de conferinte, subsol cu sali de sport, dar si terenuri sportive exterioare. Pentru finalizarea proiectului mai trebuiau executate unele lucrari interioare de finisaj si utilarea cladirii. Hotelul, aflat in centrul orasului Arad,…