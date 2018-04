Stiri pe aceeasi tema

- Un copil din Suceava a murit sufocat cu o bucata de polistiren, in localitatea Paltinoasa, totul petrecandu-se sub ochii familiei. O tragedie a avut loc in localitatea Paltinoasa, din judetul Suceava, acolo unde un baietel de doi ani si sapte luni a murit dupa ce s-a inecat cu o bucata de polistiren.…

- Tragedie intr-o localitate din județul Sibiu. Un baiețel de doar 6 ani, care fusese dat disparut de parinți, a fost gasit inecat in albia unui rau din apropierea casei. Se pare ca micuțul a alergat dupa un balon și a alunecat in apa.

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator.

- Barbatul a fost vazut de un localnit aflat pe mal cazand in apa inghetata a lacului de acumulare Dridu. Acesta a sunat imediat la 112 și, in cel mai scurt timp, au plecat spre locul evenimentului salvatorii de la Detașamentul Urziceni cu barca și ambulanța SMURD, o echipa medicala de la Serviciul…