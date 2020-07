Un caz rar de infecție cu o amibă care devorează creierul a fost depistat în SUA Un caz rar de infecție cu o care devoreaza creierul a fost depistat în Florida, potrivit autoritaților responsabile de sanatatea publica din statul american, relateaza BBC.



Departamentul de sanatate din Florida (DOH) a anunțat ca o persoana din comitatul Hillsborough a contractat Naegleria fowleri, o amiba unicelulara care poate cauza o infecție a creierului și este de obicei fatala.



Gasita de regula în apele dulci calde, amiba patrunde în organism prin nas dar nu poate fi transmisa de la o persoana la alta.



Infecțiile cu Naegleria fowleri sunt întâlnite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul american New York va plasa in carantina pentru 14 zile vizitatorii din inca opt state ale SUA unde pandemia de COVID-19 progreseaza, numarul statelor din aceasta categorie ajungand astfel la 16, a anuntat marti guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, citat de Reuters si AFP, informeaza…

- Un echipaj al ISU Vrancea a fost solicitat astazi pentru acordarea de prim ajutor unei persoane cazute in strada, in stare de inconștiența, in satul Vanatori, comuna Vanatori. Conform ISU Vrancea, persoana se afla in stop cardio respirator, și s-au inceput manevrele de resuscitare. La ora 15.20 s-a…

- Infecțiile cu coronavirus in Statele Unite au depașit pragul de 2,5 milioane, cu un numar record de cazuri raportate in statele Florida și Texas. Creșterea numarului de infecții din cele doua state din sud vine dupa ridicarea restricțiilor de catre autoritați, Florida inregistrand 9500 de noi infecții…

- Peste 1,4 milioane de oameni s-au vindecat de coronavirus la nivel mondial, dar timpul necesar pentru recuperare poate varia de la persoana la persoana. Majoritatea oamenilor vor avea simptome ușoare, care de obicei dureaza o saptamana pentru a se vindeca, poate mai mult. In cazuri mai grave, poate…

- Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei SUA, anunța ca rata șomajului se va inrautați și are șanse reale sa ajunga la nivelul record de 25%, scrie Agerpres.Cifrele privind somajul "se vor agrava probabil, inainte de a se redresa", a avertizat duminica seara Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei SUA,…

- La solicitarea ISU Dobrogea, o ambarcatiune a Garzii de Coasta intervine pentru recuperarea unei persoane din apa, in Portul Constanta. La fata locului sunt echipaje din cadrul ISU Dobrogea si Politiei Transporturi. ...

- O persoana inecata a fost extrasa din canalul siderurgic de catre pompierii calaraseni. In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 17.00, pompierii militari calaraseni au fost solicitati sa intervina pe canalul siderurgic, pentru extragerea unei persoane inecate. Aceasta a fost vazuta la suprafata apei,…

- Dupa ce, pe 20 martie, la Paulești s-a depistat primul caz de imbolnavire cu COVID – 19, aceasta fiind și primul din raion, iar de pe 21 martie, localitatea a intrat in carantina, iata ca pe 3 aprilie, Pauleștiul a ieșit din carantina. Oficial, aceasta este prima localitate care a ieșit din carantina.…