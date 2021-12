Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Unul dintre dosarele instrumentate de fostul procuror al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Mircea Negulescu, mai cunoscut drept „Portocala” de la „unitatea de elita a DNA”, se apropie de final, iar magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au ramas…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

- Masca ridica probleme in Justiție – Inalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizata de un complet de Curtea de Apel Bucuresti cu privire la lamurirea unei probleme de drept cu care s-a confruntat. In cazul unui furt comis de o persoana care poarta masca sanitara obligatorie, in contextul pandemic,…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus achitarea europarlamentarului Vasile Blaga intr-un dosar de trafic de influenta, anunța Agerpres. Potrivit deciziei instantei, Vasile Blaga a fost achitat in baza articolului 16 litera b) din Codul de procedura penala: „Fapta nu este prevazuta…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus luni, 15 noiembrie, achitarea europarlamentarului Vasile Blaga, 65 de ani, intr-un dosar de trafic de influenta, informeaza Agerpres . Fost președinte PDL intre 2012 și 2014, policitianul fusese trimis in judecata de procurorii DNA, care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, miercuri, restituirea la Parchetul Militar a dosarului Revolutiei in care fostul presedinte Ion Iliescu si fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu sunt acuzati de savarsirea unor infractiuni contra umanitatii. Decizia instantei este definitiva.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie hotaraste miercuri daca mentine decizia de restituire la Parchetul Militar a dosarului Revolutiei in care fostul presedinte Ion Iliescu si fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu sunt acuzati de savarsirea unor infractiuni contra umanitatii. Pe 21 mai,…

- V. Stoica Prahovenii trebuie sa știe și sa fie mandri de personalitațile nascute in localitațile județului, oameni de valoare in diferite domenii de activitate, care au ajuns sa reprezinte țara in instituții importante din cadrul Uniunii Europene sau din lume. Un exemplu este Octavia Spineanu-Matei,…