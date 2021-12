Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Tulcea au inceput urmarirea penala in rem pentru purtare abuziva in urma incidentului din localitatea Turcoaia, de sambata, in urma caruia un copil a fost impuscat din greseala de un politist care urmarea un sofer fugar si folosise armamentul din dotare pentru prinderea acestuia. „La…

- Un tanar șofer a vrut sa traverseze Teleajanul involburat și mașia lui, un Audi, a fost luata de viitura. Pompierii l-au salvat pe șofer din autoturismul care a fost apoi rasturnat de ape pe plafon. Tanarul a vrut sa-i arate unei fete ca traverseaza raul umflat, scrie Observatorul Prhovean . Imaginile…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit un nou termen in apelul dosarului in care Ilie Munteanu, fostul primar al comunei tulcene Crisan, trimis in judecata pentru luare de mita, a fost condamnat in prima instanta, de Tribunalul Tulcea, la trei ani si noua luni de inchisoare. Cauza a fost amanata pentru…

- Sentinta in cazul acestuia a ramas in sfarsit definitiva: amenda de 4.000 lei si permis suspendat pentru 3 ani Tratat cu blandete de judecatori dupa ce a condus fara permis si sub influenta drogurilor, un sofer a mers pana in panzele albe pentru a-si pastra cazierul curat. La Curtea de Apel, soferul…

- Un copil de 15 ani a fost batut de parinții unui baiat cu care avusese niște altercații. Instanța a decis ca fapta nu merita sancționata, așa ca fostul polițist – acum ieșit la pensie – a fost achitat. Totul se intampla in primavara lui 2019. Laurențiu C. a avut o altercație cu un alt baiat. La un moment…

- Fostul edil a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, prin rechizitoriul nr.455 P 2020. Ilie Munteanu, fostul primar al comunei tulcene Crisan, trimis in judecata pentru luare de mita, a fost condamnat in prima instanta, de Tribunalul Tulcea, la trei ani si noua…

- O ieseanca a scapat de o amenda dupa ce si-a lasat casa sa se darame. Amenda aplicata de municipalitate a fost anulata de magistratii Judecatoriei care s-au referit la o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie adoptata inca de acum trei ani: descrierea neclara a faptei reprezinta un motiv de…