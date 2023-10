Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat in mai multe zone din Capitala, in weekend, pentru desfasurarea mai multor evenimente culturale, artistice, sociale si sportive, informeaza Agerpres.Sambata, Primaria Municipiului Bucuresti - Centrul de Proiecte Culturale ARCUB va organiza evenimentul cultural-artistic…

- Trei pensionari din cartierul Baneasa fac demersuri ca pe strada lor din sectorul 1 sa fie amenajate mai multe locuri de parcare de reședința și comunitatea sa-și recapete liniștea de dinaintea amenzilor de la Poliția Locala și al pandei neobosite pentru gasirea unui loc unde sa-și lase vehiculul. Acum…

- Programul "Strazi deschise" se extinde la acest sfarsit de saptamana, mai multe evenimente urmand sa aiba loc atat pe Soseaua Kiseleff, unde li se vor oferi bucurestenilor exercitii de dictare si spectacole-lectura, cat si pe Calea Victoriei, unde sunt programate miniconcerte, teatru, magie si demonstratii…

- One-Man Show - Mihai Malaimare, peste 2.000 de dansatori la "Noaptea Dansului" si o parada a celor mai indragite personaje ale operei comice pentru copii sunt programate, in weekend, pe Calea Victoriei, in cadrul proiectului "Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana".Programul artistic din acest…

- Procurorii militari descriu in rechizitoriul trimis in instanta succesiunea evenimentelor de la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, aratand ca nu se justifica interventia in forta a jandarmilor dispusa la ora 23,11 asupra intregii mase de protestatari, deoarece majoritatea oamenilor manifestau…

- O noua ediție a evenimentului „Strazi deschise” va avea loc in acest weekend pe Calea Victoriei. Artera redevine pietonala, iar cei Primaria Capitalei va organiza mai multe spectacole și expoziții in zona. Vezi programul complet. Evenimentul are loc deși in București, in acest weekend, este in vigoare…

- Ce s-a ales de batranii din azilele groazei? Unde sunt? Cine are grija de ei? Sunt in regula? Sunt intrebari la care a raspuns Primaria Capitalei, dupa ce mai multe persoane au reclamat ca nu se mai știe nimic de varstnicii chinuiți. Un numar de 74 de beneficiari, varstnici dependenti si adulti cu dizabilitati,…