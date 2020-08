Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, joi, autoritatile daneze au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul regatului, care vor intra in vigoare la data de 1 august, ora 00,00, Romania fiind inclusa pe lista tarilor ‘inchise’, alaturi de alte state cum ar fi Bulgaria, Luxemburg,…

- Autoritațile dintr-un stat vizitat anual de mii de romani introduc din nou obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile inchise in contextul in care numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 continua sa creasca. „Nu exista niciun motiv sa intram in panica, dar nu trebuie sa lasam garda…

- Autoritațile din județul Argeș analizeaza situația din 12 localitați pentru a decide daca se vor lua la 27 iulie masuri de carantinare. Intre acestea sunt municipiul Pitești și orașul Mioveni unde...

- Jurnalistii dezvaluie faptul ca astfel de afaceri incep sa prospere in zona de frontiera. Potrivit postului tv, exista mai multi turisti care ar fi cumparat certificate false si le-ar fi prezentat autoritatilor elene, pentru a nu mai fi testati la granita Kulata-Promachonas. In cazul in care testul…

- Romania a fost inclusa de Belgia in zona portocalie. Autoritațile din Belgia au anunțat noi masuri pentru intrarea in Regat. Aceste masuri au fost luate in funcție de clasificarea tarilor de proveniența. Sunt 3 categorii: zona verde, fara masuri speciale, zona portocalie – autoritațile pot stabili masuri…

- MAE precizeaza ca duminica autoritatile belgiene au anuntat noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul regatului, masuri care au intrat deja în vigoare, imediat dupa momentul publicarii acestora. Conditiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de provenienta a persoanelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza cetatenii care calatoresc in Belgia ca tara noastra a fost inclusa in zona portocalie, iar autoritatile din regat pot stabili masuri si recomanda vigilenta crescuta.MAE precizeaza ca duminica autoritatile belgiene au anuntat noile masuri privind…

- Autoritațile au decis ca de la 1 iulie nu vor mai exista masuri de relaxare, din pricina creșterii numarului de cazuri noi de coronavirus. Astfel, restaurantele raman inchise și, potrivit unor surse, urmeaza sa fie actualizata și lista cu țarile considerate "roșii".