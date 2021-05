Stiri pe aceeasi tema

- Sub comanda lui Edi Iordanescu (42 de ani), CFR Cluj a cucerit un nou titlu in Liga 1, al 4-lea consecutiv. Neluțu Varga, finanțatorul echipei, spera ca Iordanescu sa continue in Gruia. CFR Cluj a cucerit doua trofee in cele 6 luni petrecute de Edi Iordanescu in Gruia, in acest al doilea mandat al sau…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat, marti seara, dupa victoria cu FC Botosani (1-0) care i-a adus primul titlu din cariera, ca traieste un moment unic si a precizat ca acest succes este motivul pentru care a ales sa vina la gruparea ardeleana, conform agerpres. "E…

- CFR Cluj a cucerit al 4-lea titlu consecutiv in Liga 1, dupa victoria cu FC Botoșani, scor 1-0. Edi Iordanescu (41 de ani) a oferit un mesaj interpretabil in privința viitorului sau. Cronica meciului de titlu, FC Botoșani - CFR Cluj Edi Iordanescu a cucerit primul titlu in Liga 1 și a stabilit o…

- Dupa partida Academica Clinceni – CFR Cluj 0-1, de joi, 6 mai, din etapa a șasea din play-off-ul Ligii 1, Ovidiu Hoban 38 de ani, a fost uitat la stadion de catre ardeleni, informeaza Gazeta Sporturilor . In graba, „feroviarii” au comis o gafa amuzanta dupa victoria din Ilfov. Autocarul echipei a plecat…

- CFR Cluj - FC Botoșani se joaca azi, de la 19:00, intr-o partida care conteaza pentru runda a 4-a din playoff-ul Ligii 1. Campioana en-titre e marea favorita a pariorilor, iar victoria trupei lui Edi Iordanescu a fost aleasa pe foarte multe bilete jucate in ultimele zile. ...

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Marinos Ouzounidis, a apreciat victoria elevilor sai din Ardeal, 2-1 cu CFR Cluj, dar crede ca putea fi obținuta cu mai puține emoții. „Cred ca CFR Cluj a avut mai multa presiune azi. Noi am fost mai buni decat ei, așa am reușit sa și marcam. In repriza a…

- CFR Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, intr-un meci in care „feroviarii” au avut 2 oameni in plus din minutul 37. Edi Iordanescu, antrenorul campioanei, a gasit mai multe explicații pentru victoria chinuita din Gruia. Cronica meciului CFR Cluj - Dinamo! Dinamo a jucat cu 2 oameni mai puțin din minutul…

- CFR Cluj negociaza repatrierea lituanianului Giedrius Arlauskis (33 de ani), care se afla deja in Romania și e ademenit cu un nou contract de „feroviari”. Imediat dupa victoria autoritara reușita in fața lui FC Argeș, 5-0, tehnicianul Edi Iordanescu a vorbit despre posibila revenire a lui Arlauskis…