- AȚI VAZUT-O? ANUNȚAȚI IMEDIAT POLIȚIA! Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 15 ani, care a plecat de la domiciliul din comuna Garoafa, sat Doaga și nu a mai revenit pana in prezent. Astazi, 30 mai, polițiștii din cadrul Secției…

- Astazi, ora 06.25, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 2 – E 85, in zona localitații Garoafa a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme și un tir, patru persoane fiind ranite, dintre care doua fete minore, in varsta de 11, respectiv 13 ani. Traficul…

- In jurul orei 11: 23 am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca la ieșire din Maicanești, inspre Braila, pe DN 23, o autospeciala de salubrizare s-a rasturnat pe carosabil. In prezent, traficul este blocat, traseul fiind deviat pe o ruta ocolitoare. O persoana este ranita ușor (conducatorul…

- VACANTA DE PRIMAVARA IN SIGURANTA Siguranța copiilor reprezinta o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, atat pe durata cursurilor, cat și in vacanțele școlare. In perioada 31 martie – 1 aprilie a.c., premergator vacanței școlare de primavara, polițiștii Compartimentului de…

- REȘIȚA – Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 15 ani, care a plecat de la domiciliul din municipiul Reșița și nu a mai revenit pana in prezent! Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre…

- NU UITA: CINEVA DRAG TE AȘTEAPTA ACASA! TU DECIZI! Astazi, inlocuind procesele-verbale cu flori, polițiștii au dorit sa marcheze, simbolic, ziua de 8 Martie, și, ca in fiecare an, participantelor la trafic le-au fost transmise urari de sanatate, bucurii și o primavara minunata, fara evenimente…

- Prin apel 112, polițiștii de la Transporturi Feroviare au fost sesizați cu privire la faptul ca in Gugești un barbat ar fi fost lovit de tren. Barbatul este conștient, iar la fața locului se afla echipajul de ambulanța, pentru acordarea de ingrijiri medicale. UPDATE! Victima are 43 de ani și este din…