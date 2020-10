Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 11.50 , polițiștii din cadrul Postului de Poliție Suraia au fost anunțați cu privire la faptul ca in raul Siret se afla un barbat. Imediat, echipajul de poliție care a ajuns la fața locului, impreuna cu un reprezentant al SVSU din cadrul Primariei Suraia, au scos barbatul la mal, i-au…

- Prin apel 112 polițiștii au fost sesizați despre faptul ca in Marasesti o persoana s-ar fi aruncat de pe pasarela, pe calea ferata, magistrala 500. Polițiștii au identificat persoana ca fiind un barbat, in varsta de 24 de ani, din Marasesti. Acesta este conștient și va fi preluat de ambulanța. Comunicat…

- Astazi, ora 13.50, pe strada Marașești din municipiul Focșani, un biciclist care circula dinspre strada Cuza Voda catre Obor, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un barbat de 33 de ani. Ambii conducatori de vehicule au fost tesați alcoolscop,…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Teiuș: Motociclist RANIT dupa ce a pierdut controlul asupra vehiculului și a cazut in afara parții carosabile Potrivit IPJ Alba, la data de 09 septembrie 2020, in jurul orei 19.00, pe strada Clujului din Teiuș, un barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, județul Cluj, in…

- Un comunicat al ISU Vrancea a anunțat in urma cu puțin timp ca in localitatea Boțarlau, un copil ar fi cazut in raul Putna. Copilul este cautat de echipaje de pompieri, prezenți la fața locului cu doua autospeciale și o barca pneumatica. „Doua echipaje cu doua autospeciale și o barca pneumatica din…

- Un comunicat al ISU Vrancea a anunțat in urma cu puțin timp, ca in localitatea Boțarlau, un.copil ar fi cazut in raul Putna. Doua echipaje cu doua autospeciale și o barca pneumatica din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin in localitatea Boțarlau, pentru cautarea unui copil, posibil inecat…

- Un eveniment rutier s-a petrecut in aceasta dimineața pe DN2 E85, in apropiere de intersecția spre Cotești. Din primele informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție, care a transmis…

- Astazi, 24 iulie, in jurul orei 11:30, un apel primit la numarul unic de urgența 112 anunța despre producerea unui accident rutier pe DJ 205D, pe raza localitatii Valea Sarii, in care au fost implicate un autocamion si un autoturism, care in urma impactului au cazut intr-o rapa. La fața locului s-au…