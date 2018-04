Stiri pe aceeasi tema

- O cursa TAROM care se afla in zbor spre Barcelona s-a intors de urgența pe aeroportul Otopeni din cauza unui incident petrecut in timpul zborului. Compania și-a cerut scuze și susține ca siguranța pasagerilor nu a fost pusa in pericol.

- Un avion TAROM s-a intors din drum dupa ce un geam s-a fisurat. Avionul decolase de pe Aeroportul Otopeni din București, cu destinația Barcelona, potrivit Digi 24. Pe 22 aprilie, un avion al companiei Blue Air, care decolase cu destinația Tel Aviv, s-a intors din drum și a aterizat de urgența la București…

- Avionul care efectua zborul 0B169, București – Tel Aviv, a fost nevoit sa se intoarca din drum și sa aterizeze de urgența. Dupa 40 de minute de zbor, pilotul a informat pasagerii ca din unul dintre motoare iese fum suspect și ca avionul se va intoarce la București. Avionul a aterizat…

