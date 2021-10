Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a elaborat un program de asistenta in valoare de aproximativ un miliard de euro destinat Afganistanului si tarilor vecine, in scopul evitarii unui dezastru umanitar, informeaza cotidianul Le Figaro. „Trebuie sa facem tot ce ne sta in putere pentru a evita un dezastru umanitar si socio-economic…

- Aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in cadrul vizitei facute la București de catre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , reprezinta un moment de referința in istoria noastra postdecembrista și un puternic semnal de incredere in țara noastra Deputatul PNL Calin…

- In prima sa vizita la București, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apribat PNRR-ul Romaniei, im valoare de 29,2 miliarde de euro. Comisia a aprobat luni Planul de Redresare și Reziliența imparțit in doua segmente aproape egale. Aceasta a anunțat ca planul este bine structurat și…

- Banca Mondiala a anunțat ca a oprit finantarea Afganistanului, din cauza ”ingrijorarilor profunde” privind perspectivele femeilor, alaturandu-se altor organizatii internationale care au oprit ajutoarele in urma preluarii puterii de catre talibani, transmite CNBC."Suntem profund ingrijorati…

- Uniunea Europeana va suplimenta ajutorul umanitar pentru afganii din tara si din jurul acesteia pina la peste 200 milioane de euro de la nivelul actual de 50 milioane, a transmis marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters. 'Acest ajutor umanitar se va adauga contributiilor…

- Uniunea Europeana ramane ferma in fața preluarii puterii in Afganistan a talibanilor și refuza sa recunoasca formarea noii țari. Noul Emirat Islamic al Afganistanului, cum au anunțat talibanii, nu se va axa pe un sistem democratic, conform valorilor occidentale. Uniunea Europeana nu i-a recunoscut pe…

- Premierul britanic Boris Johnson a presat joi Uniunea Europeana sa analizeze "cu seriozitate" propunerile sale pentru renegocierea dispozitiilor post-Brexit in Irlanda de Nord, lucru pe care Bruxellesul il refuza in forma actuala, relateaza AFP. In cadrul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei…