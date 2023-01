Ucraina, cea mai minată țară de pe Pământ. Pericolul uriaș pentru civili va persista și după război Ucraina este cea mai minata țara de pe Pamant ca urmare a razboiului pe care invadatorii ruși il duc impotriva acesteia de aproape un an. Explozibilii ascunși peste tot reprezinta un pericol enorm pentru civili, care va persista și dupa ce acest razboi se va termina. Peste 40% din teritoriul ucrainean este contaminat cu mine […] The post Ucraina, cea mai minata țara de pe Pamant. Pericolul uriaș pentru civili va persista și dupa razboi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

