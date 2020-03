Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a pașit cu dreptul in play-off-ul Ligii intai, dupa succesul din aceasta seara, cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-1. La partida de pe „Ion Oblemenco” au asistat peste 13.500 de suporteri, care au avut ocazia de a se bucura de victorie, dar și de un eveniment deosebit, care a avut loc…

- Universitatea Craiova intalnește duminica, 1 martie, de la ora 19.15, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Gaz Metan Mediaș . Meciul conteaza pentru prima etapa din play-off-ul Ligii 1. Daca opiniile „leilor“ legat de acest duel le-am aflat inca de joi, acum a venit randul sa vedem opiniile reprezentanților…

- Atacantul formatiei Universitatea Craiova , Valentin Mihaila, a afirmat astazi, ca isi doreste foarte mult victoria in meciul de duminica, cu Gaz Metan Medias. El a punctat ca Stiinta are un lot mai valoros si asta trebuie sa faca diferenta in partida de pe „Ion Oblemenco“, de la ora 19.15, din etapa…

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Gaz Metan Medias. Partida conteaza pentru etapa 23, prima din minireturul Ligii I, iar deznodamanul ei are o puternica influenta in accederea in play-off. Altfel spus, este un meci de „6 puncte“, iar elevii lui…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa la care au participat fundasul Bogdan Vatajelu si antrenorul Corneliu Papura. Lait-motivul a fost confruntarea cu Gaz Metan Medias, prima oficiala din 2020. Aceasta va avea loc vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Disputa…

- Universitatea Craiova continua pregatirile pe pamant turcesc pana pe 25 ianuarie. Alb-albastrii au sustinut in cadrul acestui cantonament din Antalya trei partide de verificare pana acum. Au inregistrat o victorie, 2-0 cu Eintracht Brawnschweig, si doua infrangeri, 0-1 cu FC Aarau si 1-3 Pogon Szczecin.…

- Partidele sunt in direct de Digi, Dolce și Look.Vineri, 13 decembrieOra 20.30 Dinamo - Sepsi OSK 1-2 (detalii aici)Sambata, 14 decembrieOra 13.00 Academica Clinceni - FC Botoșani, Clinceni Arena - Clinceni. Ora 15.00 Politehnica Iași - Gaz Metan Mediaș, stadion Emil Alexandrescu - .Ora 20.00 Universitatea…