Monitorizarile post-adoptie realizate de autoritatile americane pentru Sorina Sacarin, fetita din Baia de Arama care a fost adoptata anul trecut de o familie de cetateni romani cu domiciliul in SUA, arata o integrare lina a acestui copil, a declarat pentru AGERPRES presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), Madalina Turza. "Sorina este in continuare monitorizata de noi si de partenerii nostri din Statele Unite, chiar saptamana trecuta am avut o intalnire pe alte teme, inclusiv pe adoptii, cu doamna consul a Ambasadei SUA la Bucuresti,…