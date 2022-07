Turneu național de fotbal pentru juniori, la USV Iași Peste 150 de juniori vor participa la o competiție fotbalistica gazduita de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași (USV). Concret, este vorba despre turneul național Didi Academy Cup – Iași, unde vor participa echipe de fotbal-copii (generația 2011) din zona Moldovei care vor juca pe terenul administrat de USV Iași. Turneul va incepe pe 22 iulie și se va finaliza pe 24 iulie, cand vor fi aflați caștigatorii competitiei. „Competiția se va desfașura pe terenul de iarba de la Universitatea de Stiintele Vieții din Iasi, instituția de invațamant fiind unul dintre partenerii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

