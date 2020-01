Astazi facem o scurta plimbare in istorie, iar ghid ne va fi domnul Ionuț Iliescu, muzeograf in cadrul Muzeului Vrancei. Calea de acces spre misterele lumii ce ne inconjoara este Muzeul de Istorie din Focșani. Este bine de știut ca istoria, in afara de cifre, nume de batalii și de domnitori are și parți mai […] Articolul Turist in Focșani. Muzeul de istorie – de la mamuții din Valea Sarii, la mormantul antic din Candești și eroii Primului Razboi Mondial apare prima data in Monitorul de Vrancea .