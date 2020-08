Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul electoral de la Giroc acopera de fapt o frație a afacerilor imobiliare ilegale, care in ultimii ani, au adus profituri uriașe. Din peisaj nu lipsește gruparea de crima organizata condusa de liderul interlop Lucian Boncu. In urma unuia dintre aceste ”tunuri” imobiliare, Dan Vartosu, candidatul…

- Razboiul electoral a inceput in forța – la Moșnița Noua candidatul Pro Romania și ALDE la funcția de primar, Gerald Simonis, a postat, ieri, pe Facebook mai multe fotografii și inregistrari video in care este surprins un consilier local al PNL in timp ce monteaza un banner al primarului liberal Florin…

- Primarul comunei Gura Caliței, liberalul Gica Grosu, mai mulți funcționari ai Primariei, dar și polițiști de la Secția de Poliție Gugești sunt acuzați de abuz in serviciu, violare de domiciliu și tulburare de posesie. Asta dupa ce a fost rupt gardul de la un teren pentru care exista un proces pe rolul…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca depus o plangere penala impotriva primarului Robert Negoita, in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, acuzand ca a fost pusa in functiune fara niciun aviz si fara niciun acord de mediu.

- ■ Iulian Bulai a solicitat sa fie verificata la legalitate hotarirea CL Roman prin care Micu isi pastreaza functia Deputatul USR de Neamt Iulian Bulai a emis recent un comunicat de presa prin care a anuntat ca a solicitat prefectului judetului sa exercite controlul de legalitate asupra hotararii Consiliului…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, solicitarea DIICOT de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pentru liderul interlop Lucian Boncu și pentru Deian Miloșev. Va reamintim ca instanța a redispus trimiterea acestora dupa gratii pentru ca au incalcat interdicțiile primite cand au fost in arest…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a decis ca intenția primarului Nicolae Robu de a interzice manelele in spațiile publice din Timișoara reprezinta o fapta de discriminare. Va reamintim ca, dupa ce in spațiul public a aparut filmarea cu un lautar din Piața Traian care-i facea dedicații…