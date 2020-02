Tulcea: Aproape 80% din traseele din Deltă sunt colmatate Aproape 80% din traseele turistice din Delta sunt colmatate, 20% din canale sunt inchise, iar operatorii turistici spera sa gaseasca modalitati de a atrage fonduri din profiturile producatorilor agricoli pentru intretinerea canalelor din rezervatie. Turismul in Delta depinde de nivelul apei, care permite accesul ambarcatiunilor pe canale, iar unii operatori afirma ca Dunarea inregistreaza in aceasta perioada printre cele mai scazute cote din ultimii zece ani. "Suntem in situatia in care nu stim cum va fi sezonul. Cotele Dunarii sunt foarte scazute. Probabil ca nu au fost in ultimii zece ani asemenea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

