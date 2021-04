Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua zile de discuții, liderii partidelor din coaliție se pare ca s-au ințeles, iar guvernarea va continua. Se va semna un addendum la acordul politic original, iar USR Plus va desemna u nou ministru al Sanatații. Din pacate, șefii coaliției nu au raspuns la nicio intrebare din partea jurnaliștilor…

- „Am intrat in aceasta discuție in coaliție cu increderea și nevoia ca vom gasi soluțiile necesare pentru a asigura buna funcționare in continuare a coaliției, și le-am gasit. Le-am gasit pentru ca toate forțele politice prezente in aceasta coaliție s-au investit și ele cu aceste soluții.Ca urmare a…

- Dragoș Tudorache, reprezentantul PLUS la discuțiile de marți seara din coaliția de guvernare a anunțat ca formațiunea USR-PLUS va propune miercuri un nou ministru al Sanatații. Deși discuțiile din coaliție s-au finalizat, marți, dupa ora 22, cu un acord care modifica programul de guvernare votat in…

- Dragoș Tudorache (USR-PLUS) a anunțat ca partidul pe care il reprezinta o sa propuna un nou ministru al Sanatații ziua urmatoare. Oficialul a refuzat sa ofere acum un nume, susținand ca el o sa fie anunțat. Anunțul acestuia a fost facut dupa doua zile de negocieri cu PNL, alaturi de care au…

- Copreședintele Alianței USR PLUS, Dan Barna, a discutat, joi, cu președintele Klaus Iohannis, a declarat europarlamentarul USR PLUS Dragoș Tudorache. ntrebat daca a avut loc o intalnire intre Dan Barna și Klaus Iohannis, Dragoș Tudorache a raspuns afirmativ, precizand ca discuția dintre cei doi a avut…

- Il susținem pe premier și consideram ca e mai importanta buna guvernare decat persoana unui ministru, spune președintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce Florin Cițu a decis revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Am luat act de decizia premierului. Așa cum am declarat și luni,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi ca a inaintat președintelui Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sanatații a lui Vlad Voiculescu. De asemenea, secretarul de stat Alexandra Moldovan a fost revocata din funcție. „Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului președinte…

- Florian Bodog este acuzat de procurorii anticorupție ca a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze drepturile salariale pe o perioada de 12 luni, fara sa se fi prezentat la serviciu si fara sa fi prestat activitatile la care era obligata prin contractul…