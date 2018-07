Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson ''are tot ce-i trebuie'' ca sa fie prim-ministru, a declarat presedintele american Donald Trump, cu cateva ore inaintea intrevederii sale cu sefa executivului britanic, Theresa May, scrie vineri Press Association, informeaza Agerpres.Nu este…

- "Nu se poate pune baza pe America lui Trump" - a afirmat Sigmar Gabriel in saptamanalul Spiegel. "Trump ii da dictatorului nord-coreean (Kim Jong Un) garantia supravietuirii si in acelasi timp vrea o schimbare de regim la Berlin". "Nu putem accepta asa ceva", a subliniat fostul sef al diplomatiei…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie pentru o vizita de patru zile, in care va participa la discutii cu prim-ministrul britanic, Theresa May si cu Regina Elisabeta, scrie The Guardian, conform news.ro. Avionul lui Trump a aterizat la Stansted, in Essex,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi la Bruxelles ca nu este sigur daca noua abordare a Marii Britanii privind Brexit-ul este ceea ce a votat populatia la referendum, adaugand ca Regatul Unit se afla intr-un ''punct destul de fierbinte'' dupa doua demisii majore din guvernul…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit joi in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia germana, de la 2,5% pana la 2,2%, explicand ca avansul protectionismului si amenintarea unui Brexit dur expun cea mai mare economie europeana la riscuri semnificative…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

