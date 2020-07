Trotinetele electrice Lime vor putea fi închiriate din aplicația Uber Utilizatorii Uber vor putea vedea trotinetele electrice Lime care se afla in apropierea lor pe ecranul principal al aplicației, dupa apasarea butonului „Inchiriaza”, avand astfel posibilitatea de a alege intr-un mod cat mai simplu o noua modalitate de deplasare. Trotinetele electrice Lime vor fi disponibile pentru utilizatorii Uber la prețul de 3 Lei pentru deblocare și 0.6 Lei pe minut in timpul cursei. Toate trotinetele pot atinge o viteza maxima de 20 km/ora. Inainte de fiecare cursa, utilizatorii sunt sfatuiți sa poarte o casca de protecție și primesc recomandari pentru siguranța lor in trafic.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

