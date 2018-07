Trofeul„Razvan Georgescu” a fost castigat de filmul „3/4”! Castigatorii festivalului Ceau, Cinema!

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul bulgar "3/4", regizat de Ilian Metev, a castigat trofeul "Razvan Georgescu" pentru cel mai bun film al celei de-a V-a editii a Festivalului "Ceau, Cinema", care s-a derulat, in perioada 19 - 22 iulie, la Timisoara si in comuna Gottlob. Juriul, format din actrita Alina Grigore, criticul…

- Cea de-a cincea ediție a festivalului Ceau, Cinema! va avea loc in perioada 19-22 iulie, la Timisoara si Gottlob, evenimentul programand și proiecția a trei dintre cele mai de succes filme europene recente, printre care și extrem de apreciatul documentar francez „Chipuri, locuri”, nominalizat la Oscar.…

- La gala de inchidere a celei de-a 53-a editii a Karlovy Vary Film Festiva (29 iunie-7 iulie), care va avea loc in aceasta seara, actorul Robert Pattison va fi recompensat cu premiul ales de presedintele festivalului, actorul ceh Jiri Bartoska, acordat "personalitatilor remarcabile din cinematografie".…

- Festivalul "Ceau, Cinema!", care se desfasoara in municipiul Timisoara si in comuna Gottlob, in perioada 19-22 iulie, va redenumi, din acest an, premiul pentru cel mai bun film, "Trofeul Ceau, Cinema - Razvan Georgescu", in memoria regizorului de filme documentare. "Odata cu editia a V-a…

- Actrita kazaha Samal Esljamova a castigat sambata premiul pentru interpretare feminina al Festivalului de la Cannes, pentru rolul sau din filmul "Ayka", regizat de Serghei Dvortevoi, in care joaca rolul unei refugiate kargaze impinse pana la ultimele limite pentru a supravietui, intr-o Moscova acoperita…

- Regizorul polonez Pawel Pawlikowski a primit sambata premiul pentru regie al Festivalului de la Cannes pentru "Cold War", o poveste de dragoste tensionata in plin Razboi rece, turnat superb in alb si negru, relateaza AFP. "Este pentru prima data de multa vreme cand un film polonez este premiat aici,…