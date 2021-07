Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 17 iulie, la nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare a avut loc o actiune pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale in zona de responsabilitate. In jurul orei 00.30, oamenii legii au retinut, la aproximativ 200 de metri de linia de frontiera spre interior,…

- Polițiștii din Cugir, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au reușit documentarea activitații infracționale a unor barbați banuiți de furturi de catalizatoare auto. Doi au fost arestați. Au fost recuperate 27 astfel de piese auto și a fost indisponibilizata suma de 10.000…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat doi cetateni straini, care se indreptau spre granita cu Ungaria, pe directia localitatii Oar, cu intentia de a trece fraudulos in tara vecina. Joi, 27 mai a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare,…

- Politistii de frontiera au urmarit in trafic, in judetul Suceava, contrabandisti de tigari care ar fi adus produsele din Ucraina, masinile acestora fiind oprite dupa ce s-au tras focuri de arma si au fost folosite dispozitive anti-pneu. ‘In data de 18 mai, in jurul orei 22,15, la nivelul Serviciului…

- Politistii de frontiera au urmarit in trafic, in judetul Suceava, contrabandisti de tigari care ar fi adus produsele din Ucraina, masinile acestora fiind oprite dupa ce s-au tras focuri de arma si au fost folosite dispozitive anti-pneu. "In data de 18 mai, in jurul orei 22,15, la nivelul Serviciului…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat un cetatean francez, care a sprijinit opt cetațeni straini in incercarea de a trece ilegal granita in Ungaria cu intenția de a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Barbatul este cercetat pentru trafic de migranti, pe numele sau instanta dispunand arestarea…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat patru cetateni din Maroc, care se indreptau spre granita cu Ungaria, pe calea ferata, cu intentia de a trece fraudulos in tara vecina. Joi, 6 mai a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare, in cooperare…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat patru cetațeni din Algeria si o femeie din Ucraina, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Ucraina in Romania, cu scopul de a ajunge intr-o tara din Spatiul Schengen. In data…