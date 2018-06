Stiri pe aceeasi tema

- "O sa ne vedem in cadrul Coalitiei (pentru a discuta despre nominalizare - n.r.). Eu cred ca domnul Vlase are experienta necesara pentru ca a condus Comisia de supraveghere a SIE, il cunoastem, e colegul nostru, e vicepresedinte la PSD, are o functie importanta la Camera. Am lucrat cu el in ultima…

- Liviu Dragnea nu se lasa si raspunde cu ironie la ironie. Prezent la Scoala politica de vara a TSD de la Constanta, liderul social democrat a declarat ca va citi adresa pe care seful statului a trimis-o privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia SIE pana o va intelege. „Intr-adevar, am primit…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat vineri ca nominalizarea lui Gabriel Vlase este cea mai buna propunere pentru sefia Serviciului de Informatii Externe.Acesta a declarat cu ocazia participarii la scoala de vara a TSD de la Neptun ca "era nevoia ca cineva sa preia aceasta…

- Nominalizarea lui Gabriel Vlase la SIE, negociata intre PSD si Iohannis. Secretarul general al PSD spune ca numele lui Gabriel Vlase a fost discutat cu presedintele Klaus Iohannis de mai multa vreme, asa ca social-democratii se asteptau la aceastra nominalizare. Cu toate acestea, propunerea nu a fost…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis joi, in temeiul art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituția Romaniei, o scrisoare președinților celor doua Camere ale Parlamentului, in care propune numirea in funcția de director al Serviciului de Informații Externe a lui Petru-Gabriel Vlase, informeaza Administrația…

- Președintele Klaus Iohannis le-a trimis joi lui Liviu Dragnea și lui Calin Popescu Tariceanu, in calitate de președinți ai celor doua camere ale Parlamentului, o scrisoare in care propune numirea in funcția de director al Serviciului de Informații Externe (SIE) a deputatului Petru-Gabriel Vlase, vicepreședinte…

- Parlamentul inființeaza doua noi comisii speciale, pentru legile securitații naționale și Codul Administrativ. Decizia a fost luata, marți, in Birourile reunite ale celor doua Camere și urmeaza sa fie votate in plenul reunit al Parlamentului, miercuri. Opoziția a criticat demersul celor de la PSD și…