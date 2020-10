Potrivit primelor informatii, fetita in varsta de doi ani si sapte luni era acasa cu mama ei in momentul in care a cazut pe fereastra de la bucatarie. Un echipaj de ambulanta, un SMURD B si elicopterul SMURD s-au deplasat de urgenta la fata locului.

La sosirea medicilor, fetita se afla in stare critica, a intrat in stop cardio-respirator, iar cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare. Copilul a fost transportat in curs de resuscitare la Spitalul Municipal Mangalia, acolo a fost continuat protocolul, dar fetita nu a putut fi salvata, fiind declarat decesul.

Politistii…