Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| Alunecare de teren in Apuseni. Traficul pe DN 75, BLOCAT in apropiere de Baia de Arieș. Continua sa cada pietre de pe versanți Alunecare de teren in Apuseni. Traficul pe DN 75, BLOCAT in apropiere de Baia de Arieș. Continua sa cada pietre de pe versanți Drumul Național DN 75, in zona localitații…

- Trafic blocat in Apuseni, pe DN75, in zona Valea Lupșii. Caderi de pietre de pe versanți Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza caderilor de pietre de pe versanți, circulația este inchisa pe DN 75 Campeni – Baia de Arieș, pe raza localitații Valea Lupșii,…

- DEZASTRU pentru elevii din ALBA: Mai multe școli din Țara Moților NU fac ore astazi, din cauza caderilor de tensiune DEZASTRU pentru elevii din ALBA: Mai multe școli din Țara Moților NU fac ore astazi, din cauza caderilor de tensiune Mai multe școli din județul Alba nu iși pot desfașura cursurile in…

- VIDEO| Trafic BLOCAT pe DN 7C – Transfagarasan din cauza caderilor de pietre de pe versanti Traficul rutier este blocat, vineri 20 ianuarie, pe DN 7C – Transfagarasan, in zona localitatii Arefu din judetul Arges, din cauza caderilor de pietre de pe versanti. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza…

- Avertizare Cod Portocaliu de inundații in Alba, pe rauri din bazinul hidrografic Arieș, pana vineri noaptea Hidrologii au emis miercuri dimineața noi avertizari Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații pe rauri din județul Alba. Sunt vizate rauri din bazinul hidrografic Arieș (amonte Campeni) și Mureș…