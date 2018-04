Trafic de coșmar pe podul de la Mărăcineni, în minivacanța de 1 Mai! Se iau măsuri suplimentare Se anunța un trafic de coșmar pe podul de la Maracineni in minivacanța de 1 Mai. Inca de luni, ziua in care tot traficul spre si dinspre Moldova s-a concentrat pe un singur pod cu doua benzi, au fost cozi de masini lungi de cativa kilometri in judetul Buzau, la Maracineni. Aceeasi situatie, multiplicata insa de cateva ori, ar putea sa aiba loc in zilele minivacantei de 1 Mai. Atunci se asteapta ca foarte multi turisti sa se deplaseze spre Moldova, la obiective turistice, iar podul de la Maracineni, peste raul Buzau, este cea mai la indemana ruta spre nordul tarii. Aceasta perspectiva le da mari… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

