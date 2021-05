Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov anunta, marti, ca, in perioada mai – septembrie, va reorganiza reteaua de transport la nivelul intregii regiuni, in vederea optimizarii acesteia. Noul sistem va avea in vedere dezvoltarea durabila a regiunii pana in anul…

- In noaptea de Inviere, tramvaiele liniei 41 vor circula la un interval de 35 de minute, iar tramvaiele liniei 1/10 vor funcționa dupa programul perioadei de noapte, a decis Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Totodata, in perioada Sarbatorilor…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a transmis, printr-o postare pe Facebook, ca a dispus suplimentarea mijloacelor de transport la suprafața, astfel incat deplasarea bucureștenilor sa fie cat mai puțin afectata de greva de la metrou declanșata vineri, 26 martie, pe care o considera un „abuz”. ”In condițiile…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI) a dispus vineri dimineata ca cei trei operatori care asigura transportul public sa ia toate masurile necesare pentru preluarea fluxurilor de calatori prin transportul de suprafata, ca urmare a protestului spontan…

