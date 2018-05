Stiri pe aceeasi tema

- Jordin Sparks a nascut, pe 2 mai, in Los Angeles, un baietel, care a primit numele Dana Isaiah Thomas Jr, informeaza contactmusic.com. Acesta este primul copil al cantaretei cu sotul ei, Dana Isaiah. Vedeta, in varsta de 28 de ani, a spus pentru people.com, conform sursei citate: „Dana l-a prins, impreuna…

- La doar trei zile dupa ce a nascut, cantareața Jordin Sparks a aparut pe covorul roșu la lansarea filmului ”Show Dogs” de la Hollywood. Vezi galeria foto + 3 + 3 Jordin Sparks (28 de ani) a nascut cu trei zile inainte sa apara pe covorul roșu, sambata seara, potrivit E! News . Deși lansarea filmului…

- Arnold Schwarzenegger s-a trezit dupa interventia chirugicala pe cord deschis pentru inlocuirea unei valve cardiace implantata in urma cu 20 de ani si a rostit celebra replica din Terminator "M-am intors", a spus vineri purtatorul de cuvant al vedetei, potrivit Reuters.Valva cardiaca pe…

- Vedeta in varsta de 34 de ani se pregatește sa-l aduca pe lume pe primul ei copil cu actualul soț, miliardarul Evan Speigel. Caci da, fostul Inger Victoria’s Secret arata a fi in ultima perioada de sarcina, avand in vedere cele mai recente fotografii cu ea de ieri, pe strazile din Hollywood. Cea care…

- Fondatorul aplicatiei Snapchat (acum Snap), Evan Spiegel, a reusit performanta de a construi una dintre cele mai populare aplicatii de pe piata la numai 26 de ani, fiind cunoscut mai ales pentru ca a refuzat o oferta de 3 miliarde de dolari de la Facebook.

- Actritele Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o si actorii Daniel Day-Lewis, Gary Oldman si Orlando Bloom se numara printre vedetele de prim rang care vor participa la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de Press…

- Actorul american Luke Wilson este considerat ''erou'' dupa ce a scos o femeie dintr-un vehicul implicat in accidentul in urma caruia jucatorul de golf Bill Haas a fost ranit, iar soferul unui Ferrari si-a pierdut viata, informeaza joi Press Association. Potrivit politiei,…