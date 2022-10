Tom Felton a fost plătit cu 14.000.000 de lire sterline pentru faptul că a apărut 30 de minute în “Harry Potter” Nu este niciun secret ca Harry Potter este o franciza care face mega-bani, dar suma cu care Tom Felton a fost platit pentru rolul sau in filme este cu adevarat amețitoare. Tom, acum in varsta de 35 de ani, avea doar 13 ani cand a dat lovitura, obținand rolul lui Draco Malfoy in adaptarile cinematografice ale carților bestseller ale lui J.K. Rowling. Dar, in ciuda faptului ca fanii il cunosc ca fiind unul dintre cele mai emblematice personaje ale francizei, Tom a aparut doar 31 de minute și 45 de secunde pe ecran in toate cele opt filme. Și chiar daca a fost pe marele ecran pentru puțin peste o… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

