Tokyo: Nouă răniți în urma unui atac cu cuțitul într-un tren Noua persoane au fost ranite într-un atac cu cuțitul într-un tren de navetiști din Tokyo vineri, iar un suspect a fost arestat la scurt timp dupa incident dupa ce a fugit și apoi s-a predat, recunoscând ca este faptuitorul, potrivit presei locale, citate de AFP.



Actele violente de acest gen sunt foarte rare în Japonia, iar acest atac are loc deoarece capitala țarii este în stare de alerta, ca oraș gazda a Jocurilor Olimpice.



Asaltul a avut loc seara pe un tren de navetiști din Setagaya, un district din vestul Tokyo.

Sursa articol: hotnews.ro

