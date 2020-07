Stiri pe aceeasi tema

- Din data de 10 aprilie pina acum, starea a 810 persoane care se tratau la domiciliu, avind forme ușoare de COVID-19, s-a inrautațit și pacienții au avut nevoie de spitalizare. Informația a fost comunicata de Marina Golovaci, secretar de stat la Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, in…

- CHIȘINAU, 21 iul – Sputnik. Amenzile pentru incalcarea masurilor de sanatate publica ar putea fi reduse. Un proiect de lege in acest sens a fost votat in prima lectura de deputați. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaCOVID-19 in Moldova:…

- CHIȘINAU, 26 iun. - Sputnik. Pe site-ul oficial al Primariei din Balți, autoritațile locale au anunțat ca in spitalul municipal nu mai exista locuri suficiente pentru bolnavii de coronavirus. Pana acum, acolo funcționau doua secții. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat despre decesul altor patru pacienti cu COVID-19:Deces 481: Barbat de 75 ani, din raionul Nisporeni. Internat la data de 20 iunie, la Institutul de Medicina Urgenta.

- CHIȘINAU, 27 mai – Sputnik. Alte 232 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova. © CC0 / Pixabay / Byn_LiInformații actualizate: Inca cinci cazuri de deces din cauza COVID-19 Informația a fost prezentata de Ministerul Sanatații, Muncii și…

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Ministerul Sanatații a publicat date actualizate privind raspandirea COVID-19 in Republica Moldova. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 143 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dintre care 18 in Transnistria. In total, astazi, au fost efectuate 1 217…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Șefa Directiei generale asistenta sociala și sanatate din cadrul Primariei Capitalei, Tatiana Bucearschi, a declarat ca in contextul starii de urgența in sanatate publica, locuitorii Capitalei trebuie sa respecte in continuare aceleași recomandari impuse anterior de autoritați…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a receptionat astazi un ajutor umanitar din partea Republicii Lituania, în valoare de circa 20 mii euro. Ajutorul umanitar consta în 10 500 de viziere de protectie pentru personalul medical care sunt pe prima linie de lupta împotriva…