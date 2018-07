Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta din Statele Unite a dezvoltat un dispozitiv magnetic ce poate captura celulele tumorale din fluxul sanguin, o tehnica rapida si eficienta care ar putea contribui la depistarea precoce a cancerului

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 13.07.2018 este 14701, din care 59 de decese. In saptamana 09.07. – 13.07.2018 au fost raportate inca 105 cazuri nou confirmate in 12 judete si in Municipiul Bucuresti, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica…

- La Buzau a fost trimisa o instalație de potabilizare a apei, ce va fi folosita pana cand vor fi remediate problemele tehnice provocate de colmatarea cu aluviuni a barajului de la izvorul Mocearu. Deși militarii și jandarmii au facut eforturi supraomenești pentru a evacua, in mai puțin de 48 de ore,…

- Un accident grav de circulatie s-a produs, vineri dimineata, pe drumul national care leaga Buzaul de municipiul Ploiesti, in dreptul localitatii Istrita de Jos. Un autoturism Volkswagen s-a izbit puternic cu un TIR iar o persoana a fost ranita si a ramas incarcerata.

- La 180 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Grigorescu, recunoscut ca intaiul dintre ziditorii picturii romane moderne și cel care a influențat major prin opera sa generații de artiști atat in ultima parte a secolului al XIX-lea, cat și la inceputurile secolului XX in vremuri efervescente cand artiștii…

- Mobilizare fara precedent, astazi, la Buzau, in vederea celui mai mare eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri care se organizeaza in acest an in județ și unul dintre cele mai importante din țara dedicate implinirii a o suta de ani de la inființarea statului național unitar. Concertul de muzica militara…

- Evenimentul zilei, 20 martie 1995. Relațiile dintre președintele Ion Iliescu și Regele Mihai sunt inca foarte proaste. Fostul suveran este pe lista de invitați, TVR nu transmite, deși ar fi fost gratuit, nunta Infantei Elena de Spania cu Contele Jaime de Marichalar.

- Joi, la Antena3.ro LIVE o sa vorbim despre teatru. Despre spectacolele sold out. Despre cat de greu e sa gasești bilet. Despre teatrul Secolului 21. Despre actori, despre proiecte, despre cultura, dar și...