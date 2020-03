Tinder avertizează utilizatorii cu privire la coronavirus: "Vrem să te distrezi, dar să rămâi în siguranţă" ​Aplicatia de dating Tinder îsi încurajeaza utilizatorii sa acorde atentie în primul rând sanatatii lasând în plan secund cautarea unor noi cunostinte si distractia, relateaza Mediafax.



Anuntul aplicatiei de dating vine pe fondul amenintarii reprezentate de infectarea cu noul coronavirus. Pe masura ce cazurile de infectare cu noul coronavirus s-au înmultit, utilizatorii aplicatiei Tinder au descoperit ca primesc avertizari si îndemnuri pentru a fi în siguranta.



