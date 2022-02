Stiri pe aceeasi tema

- Buboiul in privinta precaritatii infrastructurii sportive din mandra capitala a Banatului s-a spart intr-o zi trista pentru toata lumea. Politehnica – Petrolul, putea fi o bucurie marunta pentru suporterul timisorean care se mai incumeta sa escaladeze treptele unui stadion depasit si neingrijit. Meciul…

- Alb-violetii au cedat la limita, scor 0-1, cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in ultima partida de verificare a Politehnicii inainte de reluarea Ligii 2. Singurul gol al intalnirii de pe stadionul „Dan Paltinisanu” a fost marcat in prima repriza de catre Mihai Hecsko. Pe un vant destul de puternic, primele…

- Gabriela Ruse este in optimi la WTA Dubai (turneu de categorie "500") dupa o victorie mare contra ibericei Paula Badosa (a treia favorita). Pentru un loc in sferturi, Ruse se va duela cu Simona Halep.

- Ionuț Badea a debutat cu o victorie pe banca tehnica a celor de la UTA, formația aradeana trecând la limita, scor 1-0, de Sepsi Sf. Gheorghe. Meciul a facut parte din etapa cu numarul XXIV a Ligii 1 la fotbal. David Miculescu (77') a marcat unicul gol al partiei.În urma…

- La 50 de ani, Liviu Ciobotariu a revenit in prim-planul Ligii 1. „Profesorul”, cum ii zic jucatorii, a urcat-o pe FC Voluntari pe podium, insa traiește și acum regretul campionatului ratat cu formația din Targu Mureș in 2015. - Domnule Ciobotariu, la prima conferința spuneați ca Voluntari nu va mai…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- "Marinariildquo; nu se pot baza in acest meci pe trei jucatori, Radu Boboc, George Ganea si Damien Dussaut. Farul Constanta disputa duminica, 12 decembrie, meciul din etapa a 19 a a Ligii 1, intalnind in deplasare Sepsi Sfantu Gheorghe.Partida incepe la ora 17.00.In clasament, Farul se afla pe locul…

- Pentru partida de sambata, "marinariildquo; se confrunta cu trei problem de lot. In etapa a 18 a a Ligii 1, Farul Constanta intalneste Rapid Bucuresti, sambata, 4 decembrie, cu incepere de la ora 21.30. In clasament, Farul se afla pe locul opt, cu 26 de puncte, in timp ce formatia giulesteana, nou promovata,…