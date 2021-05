Handbaliștii de la CSM București o pot intalni pe deținatoare trofeului și campioana din acest sezon in turul trei al competiției A fost stabilit țintarul Cupei Romaniei FAN Courier la baieți, care se va desfașura in perioada 24-30 mai. Vor fi trei tururi inainte de turneul final, iar cele cinci echipe care au evoluat in Cupele Europene: Dinamo, Potaissa, Minaur, Constanța și CSM București au primit wild carduri și vor juca direct in turul doi al competiției. Daca se respecta calculele hartiei, handbaliștii de la CSM se pot intalni in sferturi cu deținatoarea trofeului și campioana din aceest…