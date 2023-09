Stiri pe aceeasi tema

- Analiza rezultatelor din 31 de țari a constatat ca 32% din voturi au fost exprimate pentru partide populiste, de extrema stanga sau de extrema dreapta Aproape o treime dintre europeni voteaza acum pentru partide populiste, de extrema dreapta sau de extrema stanga, arata cercetarile, iar sprijinul…

- Aproape toata lumea din Europa respira aer toxic. O investigație a The Guardian a descoperit ca 98% dintre europeni respira aer poluat extrem de nociv, asociat cu 400.000 de decese pe an. Romania se afla printre țarile cu nivel dublu de particule, fața de indicațiile OMS. Europa se confrunta cu o „criza…

- Comercianții straini au colectat 1,8 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale in depozite subterane in Ucraina inainte de sezonul de iarna, a anunțat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, scrie uk.investing.com.Compania energetica de stat Naftogaz a declarat luna trecuta ca clienții straini…

- Sunt necesare masuri drastice in domeniul climatic pentru a reduce fenomenele meteorologice extreme „nebunești”, au spus oamenii de știința citați de The Guardian. Vremea extrema „nebuna” care face ravagii pe planeta anul acesta va deveni o obișnuința in decurs de un deceniu, daca omenirea nu ia masuri…

- De cand Vladimir Putin a atacat Ucraina in februarie anul trecut, dupa expulzarea a sute de diplomați, Moscova a fost nevoita sa recurga la metode mai riscante și mai puțin convenționale de spionaj, in principal pentru ca mulți dintre spionii pe care ii plasase sub acoperire in Europa au fost expulzați,…

- Incendiile fac prapad in cel puțin noua țari din jurul Mediteranei, in timp ce mii de pompieri din Europa și Africa de Nord se lupta cu flacarile aprinse de temperaturi ridicate, condiții uscate și vanturi puternice. „Nu exista un mecanism magic de aparare”, spune prim-ministrul grec, in timp ce focul…

- In vreme ce deputații europeni nu au respins proiectul ce vizeaza combaterea erodarii biodiversitații, ei l-au slabit totuși considerabil, spun criticii citați de Le Monde și The Guardian. Asta in condițiile in care propunerea a fost criticata de organizațiile fermierilor și de mare parte din partidele…