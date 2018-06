Stiri pe aceeasi tema

- Tirajul ziarului Cuvantul de la Rezina a fost confiscat de Politia locala a Inspectoratului de Poliție Rezina. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de ofițerul superior de presa al IP Rezina, Diana Maxim.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Brasov, Gabriela Dinu, a declarat ca altercatia a avut loc intre mai multe persoane de etnie roma, pe strada Pajistei, din municipiul Sacele. Ajunsi la fata locului, politistii au stabilit ca a fost o bataie intre mai multi vecini, unii dintre…

- Trei noi cazuri de munca nedeclarata au fost depistate, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre inspectorii Compartimentului Control Relatii de Munca, din cadrul Inspectoratului de Munca Gorj, la trei angajatori, doi din municipiul Targu-Jiu si unul din Gornovita, localitate componenta a orasului…

- Cazurile in care politia foloseste in anchete amprentele persoanelor decedate pentru a le accesa telefoanele inteligente - fiind vorba mai precis de tehnologia Touch ID de la Apple - au devenit comune in SUA, tehnica fiind una legala, dar care ridica si unele chestiuni etice, potrivit Mediafax . Surse…

- Cazurile in care politia foloseste in anchete amprentele persoanelor decedate pentru a le accesa telefoanele inteligente - fiind vorba mai precis de tehnologia Touch ID de la Apple - au devenit comune in SUA, tehnica fiind una legala, dar care ridica si unele chestiuni etice, potrivit Forbes. …

- Încrederea partenerilor Ultima saptamâna a lunii martie a fost bogata în evenimente ce-și vor pune vizibil pecetea asupra evoluției economiei moldovenești în acest an, dar, cu siguranța, și în anii urmatori. Este greu sa le plasezi pe o scala a importanței,…

- Banca Nationala a Moldovei (BNM) informeaza ca urmare vizitei reprezentantilor Kroll in Republica Moldova a primit in mod oficial toate documentele de investigatie ale consortiului international Kroll si Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticoruptie.

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) informeaza ca urmare vizitei reprezentanților Kroll in Republica Moldova a primit in mod oficial toate documentele de investigație ale consorțiului internațional Kroll și Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticorupție.