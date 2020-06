Stiri pe aceeasi tema

- O revelație șocanta privind noul coronavirus este evidențiata de autopsiile efectuate asupra pacientilor care au decedat din cauza COVID-19. In urma autopsiilor, medicii au constatat ca pneumonia interstițiala nu este cel mai grav lucru care ni se poate intimpla, ci doar o consecința, deoarece virusul…

- Alte doua persoane și-au pierdut viața din cauza COVID-19 in județul Teleorman. Numarul celor decedați din județul nostru a ajuns la 4. Un barbat in varsta de 57 de ani și altul de 70 sunt ultimele doua persoane decedate din cauza COVID 19 din județul Teleorman. Barbatul in varsta de 70 ani din județul…

- Luni, 27 aprilie 2020, la nivelul județului Alba, erau 166 persoane depistate pozitiv, 104 persoane vindecate și 9 decese. Duminica, in laboratorul SJU au fost prelucrate 77 de teste, in total fiind efectuate pana acum 6390 de teste, informeaza DSP Alba. Post-ul Alba, COVID 19: DSP a transmis numarul…

- Pana astazi, 17 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.067 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.508 au fost declarate vindecate și externate.Totodata, pana acum, 400 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au executat 99 de misiuni, in ultimele 24 de ore, pe raza județului Maramureș. Cele 312 efective angrenate au procedat la fluidizarea circulației rutiere…

- Avocatul Poporului a cerut Ministerului de Interne (MAI) luarea unor masuri pentru protecția persoanelor din centrele de varstnici și a celor cu dizabilitați care nu sunt instituționalizate.Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului, masurile pentru protecția persoanelor vulnerabile…

- In aceasta seara, craiovenii care circula pe strada sunt opriți pe polițiștii IPJ Dolj și jandarmii din cadrul IJJ Dolj pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional sau personal. Aceștia sunt obligați sa prezinte, la solicitarea autoritaților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința…