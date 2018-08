Marți, 14 august, este ultima zi in care cele doua parți, Guvernul și Administrația Prezidențiala pot trimite punctele de vedere in cazul concediului premierului. Ulterior, judecatorii vor stabili cand va avea loc ședința in care CCR va stabili daca exista un conflic juridic intre premier și președinte.

Sesizarea a fost facuta dupa ce premierul și-a luat concediu și și-a delegat atribuțiile vicepremierului Paul Stanescu. Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituționala in legatura cu un conflict juridic intre premier și președinte, șeful statului considerand ca premierul trebuie sa iși…