- Franța a obținut calificarea in semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din Qatar 2022, dupa ce a eliminat-o pe Anglia, impunandu-se cu scorul de 1-2 in ultimul meci din faza sferturilor de finala. Aproximativ 20.

- S-au stabilit sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal. Croația va intalni Brazilia, iar Olanda pe Argentina, vineri, in timp ce sambata se vor juca partidele Maroc – Portugalia și Anglia -Franța. Citește și: UN NOU SCANDAL ZGUDUIE MINISTERUL TRANSPORTURILOR: Soferi profesionisti, pregatiti…

- In primul meci al zilei de astazi de la Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, s au intalnit Camerun si Serbia, in grupa G.Confruntarea s a incheiat la egalitate, 3 3, la capatul unei confruntari cu rasturnari de scor.Camerun a condus cu 1 0, dar Serbia a incheiat repriza in avantaj, 2 1, dupa ce…

- A venit rasplata pentru jucatorii Arabiei Saudite, dupa ce au invins naționala Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a oferit jucatorilor naționalei cate un Rolls Royce Phantom, dupa ce au batut Argentina in prima etapa din…

- La scurt timp dupa inceperea Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, am avut parte de surprize de proporții. Insa de-a lungul istoriei sale, Cupa Mondiala a pus in scena și alte meciuri incredibile.

- Cea de a treia zi a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar aduce cu ea meciurile primei runde din grupele C și D. Messi va fi probabil cel mai urmarit jucator de marți, dar iubitorii de fotbal il vor putea vedea in acțiune și pe Lewandowski. Lipsește B

- Cantarețul columbian Maluma, prezent la festivitatea de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal, a ieșit dintr-un interviu dupa ce jurnalistul l-a intrebat daca nu este ingrijorat ca prezența sa in Qatar i-ar putea aduce critici, avand in vedere incalcarile drepturilor omului practicate in aceasta…

- Mai sunt 8 zile pana la startul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, competitie transmisa in direct de TVR. Cupa acestei editii, care va fi atribuita campioanei mondiale, isi continua turneul prin lume, inainte sa ajunga in Doha, capitala Qatarului.