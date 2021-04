Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a anunțat ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va caștiga la alegerile parlamentare din 23 martie. „Sunt mandru ca Nail Zoabi, un educator de valoare care și-a dedicat ani de zile societații arabe, se alatura listei…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a primit pacienți, cu boli pulmonare, de la alte spitale. Este vorba despre doi pacienți ce au fost transferați de la Spitalul Județean de Urgența Bacau și de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț. „Sunt pacienți non-COVID, un pacient cu BPOC (bronhopneumopatie…

- Un anunț in acest sens a fost facut in aceasta dimineața, prin intermediul unui comunicat de presa.Se pare ca decizia vine in contextul dificultatilor pe care le intampina producatorii vaccinurilor autorizate impotriva COVID-19 in fabricatia pe scara larga, relateaza HotNews.ro.In aceste conditii, Sanofi…

- Premiera la Teatrul Al. Davila. „Un domn batran cu aripi enorme”, spectacol inedit cu papusi in marime naturala. In zilele de 30 și 31 ianuarie 2021, orele 19.00, Teatrul „Alexandru Davila” Pitești va avea prima premiera a anului 2021 cu spectacolul „Un domn batran cu aripi enorme”, regia artistica…

- Pentru a imbunatati abilitatile tinerelor echipaje ale avioanelor de transport militar An-124-100 Ruslan, ministerul Apararii din Rusia a organizat un zbor de antrenament la o altitudine de peste 4.000 de metri. Sase aeronave gigant au fost filmate simultan in aer, o premiera.

- Reprezentanta Taiwanului in SUA a fost invitata oficial la ceremonia de investitura a noului presedinte american Joe Biden, ceea ce Taipeiul a prezentat ca fiind o premiera dupa ce Washingtonul a ales in 1979 sa recunoasca regimul de la Beijing, informeaza joi AFP, potivit AGERPRES. Emisara…

- Teatrul Excelsior continua stagiunea online cu o noua productie, lansata in premiera, precum si cu noi sezoane din serialul de comedie "Dictionar Teatrul Urban" si din show-ul IMPROVChallenge, informeaza un comunicat al institutiei transmis AGERPRES. Primul episod din "Vrajitorul Stie-Tot" va avea premiera…

- Donald Trump devine primul președinte din istoria SUA care este pus sub acuzare de doua ori in timpul mandatului. Camera Reprezentanților a decis, miercuri, pentru a doua oara, declanșarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare) impotriva președintelui in exercițiu Donald Trump. Potrivit digi24.ro…